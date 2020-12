Gabon: panique au Sénat après la découverte d’un cas positif à la Covid-19

C’est par le biais d’un communiqué signé de la présidente du Sénat Lucie Milebou Aubusson et daté du vendredi 18 décembre 2020 que la découverte d’un cas positif à la Covid-19 a été annoncée. Une information qui ne manquera pas de susciter quelques inquiétudes au sein de la plus haute chambre du parlement et au gouvernement puisque la personne diagnostiquée aurait pris part à l’audition relative à l’examen du projet de loi déterminant les Ressources et les Charges de l’Etat pour l’année 2021.

Véritable vent de panique depuis ce 18 décembre au sein de l’hémicycle Omar Bongo Ondimba. En effet, la présidente de cette institution a dans un communiqué tenu à averti les Sénateurs ainsi que le personnel administratif ayant pris part aux auditions des membres du gouvernement de ce que l’un des participants avait été testé positif au virus.



Une information qui suggère donc une multitude de cas contacts et qui devrait dans le pire des cas laisser entrevoir une vague de contaminations dans les rangs des vénérables sénateurs, qui pour la plupart sont du troisième âge. C’est donc pour parer à cette éventualité que Lucie Milebou Aubusson a invité « toute personne qui ressentirait des symptômes de cette maladie de se rapprocher rapidement des équipes du Copil ».