Gabon: Owono Mba devant le juge ce vendredi

Censé se dérouler le jeudi 10 juin dernier, le procès de Roger Owono Mba devant la Cour criminelle spécialisée aura lieu ce vendredi 2 juillet 2021. L’ancien ministre des finances, ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République et ancien directeur général de la Banque gabonaise de développement (BGD) est poursuivi pour actes de concussion, association de malfaiteurs et complicité de détournement de fonds publics.

Après Ismael Ondias Souna, Renaud Allogho Akoue, c’est au tour d’un autre « Bla Boy » d’être appelé à la barre ce vendredi 2 juillet 2021. Autant dire que cette session criminelle qui traitera de plusieurs affaires à scandale encore non élucidées, s’annonce tonitruante. Et pour cause, Roger Owono Mba pourra enfin être fixé sur son sort dans l’affaire l’opposant au ministère public. Laquelle porte sur concussion, association de malfaiteurs et complicité de détournement de fonds publics.

Placé sous mandat de dépôt le 13 décembre 2019 avant de recouvrer sa liberté un an après pour causes médicales, l’ancien ministre des finances et ancien directeur général de la Banque gabonaise de développement pourrait s’en sortir avec une peine amoindrie à l’instar de celle infligée à Ismaël Ondias Souna poursuivi pour des faits similaires.

Pour rappel, l’opération anti-corruption dite « Scorpion » a été initiée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba pour mettre la main sur l’ensemble des personnes qui font un usage peu orthodoxe des fonds publics.