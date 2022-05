Gabon: Owendo Container Terminal obtient la labellisation Green Terminal

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur majeur de la chaîne logistique au Gabon, Owendo Container Terminal (OCT), met au cœur du développement de ses activités le respect des normes environnementales. Un engagement qui conduit à sa labellisation Green Terminal à la suite d’un audit mené par Bureau Veritas le 4 mai 2022.

Selon le communiqué de cette entreprise l’octroi de ce label est la preuve des efforts fournis par cette dernière pour atténuer l’impact de ses activités

sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables. Mené par les experts du Bureau Veritas sur la base des huit piliers du processus de labellisation, l’audit effectué auprès de l’entreprise, inclut les processus de travail, la construction d’infrastructures conformes aux standards internationaux, la gestion des déchets ainsi que la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux.

Une distinction qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être saluée par le directeur général d’Owendo Container Terminal Laurent Goutard. « Le label Green Terminal témoigne de notre capacité à mettre en œuvre un programme avec des objectifs clairs et des initiatives concrètes en matière de développement durable. Cette distinction est une marque de reconnaissance mais aussi un bon indicateur pour nous permettre de poursuivre nos actions afin de réduire davantage l’empreinte environnementale de nos activités. », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que dans le souci de répondre plus efficacement aux exigences internationales notamment sur le plan environnemental Owendo Container Terminal s’investit chaque année dans des projets de modernisation de ses infrastructures. Grâce aux initiatives déployées sur son site et le passage progressif à des équipements 100 % électriques, l’entreprise a réduit de 9 % ses émissions de gaz à effets de serre globales entre 2018 et 2021.