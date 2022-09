Gabon: ouverture d’une enquête après l’incendie d’un navire de la CNNII

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 15 septembre 2022, une barge automotrice de transport de fret appelée « Le Dana », affrétée par la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale (CNNII), a fait naufrage au large des côtes de la capitale économique du Gabon. Le premier constat fait état d’un incendie qui se serait déclaré à bord du navire. Une situation pour laquelle le ministère des Transports a diligenté une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire.

Les faits se seraient déroulés ce jeudi 15 septembre au large des côtes de Port-Gentil. Une barge automotrice de transport de fret, appelée le « Dana » affrétée par la CNNII et en provenance de Libreville aurait pris feu. Le feu s’étant rapidement propagé sur le navire, ce dernier aurait coulé.

Selon des sources concordantes, le sinistre aurait été causé par l’un des véhicules transportés. Fort heureusement, une opération de sauvetage menée par la Marine nationale, et les navires des sociétés privées Peschaud et Bob Baker aurait permis de sauver l’équipage. Les premières opérations des secours ont été prioritairement menées sur le sauvetage des 4 membres d’équipage du navire et la maîtrise de l’incendie.

Par ailleurs, des mesures nécessaires ont été prises par les services compétents pour ramener le navire à quai et évaluer l’importance du sinistre. Des cellules de crise et des dispositifs de communications à la clientèle ont été mis en place à Libreville et Port-Gentil. Brice Constant Paillat, le ministre des Transports a diligenté une commission d’enquête interne pour déterminer les causes de cet événement très dommageable. Gageons que l’enquête permettra de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à ce sinistre.