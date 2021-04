Gabon: ouverture d’une enquête après la multiplication des cas d’explosion de bouteilles de gaz butane

C’est dans le souci de ramener la quiétude dans les foyers après une présumée série d’explosions de bouteilles de gaz butane que le ministère du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures a ouvert une enquête pour démêler l’écheveau dans cette affaire. Ladite investigation sera effectuée auprès de la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP).

Il ne passe plus une journée sans que la toile dénonce une explosion liée à une bouteille de gaz butane. Une situation qui inquiète tant les présumées explosions auraient fait d’énormes dommages corporels et matériels dans plusieurs domiciles. De Mouila à Libreville, voire Owendo, c’est la débandade. Alors, la question consiste à s’interroger sur l’origine de ces incidents. Sont-ce les bouteilles de gaz qui sont défectueuses ou les usagers qui manquent de tact ?

C’est la question qui taraude les esprits à l’heure où nous couchons ces lignes. Pour trouver une réponse à cette zone d’ombre persistent, le ministère du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures a d’ores et déjà annoncé qu’une enquête a été diligentée en urgence auprès de la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers sise à la Zone portuaire d’Owendo. Et ce, d’autant plus que le stockage des hydrocarbures liquides et du gaz butane est une activité dévolue à cette entité.

Pour faire clair, durant cette enquête coordonnée par des experts du domaine, l’ensemble des bouteilles de gaz butane seront mises sous pression afin d’observer leurs réactions en situation. Une procédure qui servira à trouver la source du problème. Une chose semble claire, c’est qu’une réaction peu orthodoxe donnera du crédit à la thèse non justifiée qui se propage dans la cité « ce sont les bouteilles qui sont gaspillées », ne cessent de ventiler plusieurs consommateurs sur la toile. Un baptême de feu pour Félix Andy Makindey-Nze Nguema, fraîchement promu directeur général de la SGEPP.