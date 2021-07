Gabon: ouverture d’une École d’infirmiers en fin 2020, la poudre de perlimpinpin d’Ossouka Raponda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba le 17 août 2020 à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du pays, le projet d’ouverture d’une nouvelle école d’infirmiers à Libreville au dernier trimestre 2020 n’a toujours pas vu le jour. Classé parmi les 45 projets phares du magistère du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, ce projet fait à ce jour partie des engagements non tenus de la cheffe du gouvernement.

Il y a un an lors de son discours à la nation, à l’occasion de la fête de l’indépendance, le président de la République promettait l’ouverture d’une nouvelle école d’infirmiers à Libreville. Celle-ci avait pour ambition de diversifier l’offre de formation des infirmiers conformément aux besoins actuels du marché. L’ouverture de cet établissement constituait par ailleurs l’un des projets phares de Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée au poste de Premier ministre le 16 juillet 2020.

Un an plus tard, ce projet n’a toujours pas vu le jour et suscite des interrogations de l’opinion. L’engagement pris par le Premier ministre devant la représentation nationale de finaliser ce chantier avant la fin de l’année 2020 n’a pas non plus été tenu. Le gouvernement, en l’occurrence le Premier ministre entend-il garantir que cette promesse aboutira? C’est la grande question.

C’est aussi l’occasion de noter qu’après 365 jours de magistère, seules 7% des promesses faites à la nation ont été réalisées à ce jour, selon un Rapport sur le Bilan d’exercice de la 1ère année de Rose Christiane Ossouka Raponda à la Primature. S’il peut être mis à l’actif du gouvernement le maintien d’une surveillance active de la pandémie du covid-19 depuis mars 2020 ou l’inauguration d’un centre de formation professionnel multisectoriel à Nkok en 2021, 25 promesses ( 55% ) sur 45 ne sont pas réalisées ou sont constituées comme telles.