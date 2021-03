Gabon: ouverture du marché GRAINE d’Oyem

Le vendredi 12 mars dernier, le gouverneur de la province du Woleu-Ntem, Jules Djeki, a procédé à l’inauguration d’un marché « Graine » à Oyem. Dédié à la vente de produits issus du programme éponyme, le marché « Graine » met à la disposition des clients, des produits répondant aux normes de sécurité et à la qualité nutritionnelle garantie.

C’est en présence du coordonnateur général du programme GRAINE Calixte Mbeng et de plusieurs autorités administratives de la province, que le gouverneur a inauguré le marché « Graine » de la province septentrionale. Un espace commercial qui est la matérialisation d’une stratégie de valorisation des produits issus des coopératives agricoles exerçant dans cette partie du pays.

Lors de son intervention, Calixte Mbeng a rappelé que le programme GRAINE avait pour objectif de « donner de la visibilité à leur production, permettant ainsi, aux producteurs de mieux écouler leurs cultures pour qu’ils vivent de leur travail ». Une ouverture qui arrive donc à point nommé pour les agriculteurs de la province qui disposent désormais d’un espace pour écouler en toute sécurité leur production.

Mis en place par la Société de transformation agricole et de développement rural (Sotrader), ces marchés ont pour objectif de promouvoir le made in Gabon d’une part et d’autre part d’offrir des produits frais à la consommation des populations. La province du Woleu-Ntem étant à vocation agricole, le gouverneur de province s’est félicité de cette initiative qui vient renforcer les efforts déjà entamés sur le terrain avec des coûts à la portée de toutes les bourses.