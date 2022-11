Gabon: ouverture du Festival du film de Masuku le 8 décembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 25 novembre 2022, la structure commerciale la Maison de Lulu sise au Bas de gué-gué dans le 1er arrondissement de Libreville a servi de cadre à la conférence de presse de la déléguée générale du Festival du film de Masuku, Nadine Otsobogo. Il était question pour cette dernière de présenter le programme de la dixième édition dont l’ouverture se fera à Franceville le 8 décembre prochain.

Se positionner à l’avant-garde du cinéma engagé. C’est l’ambition affichée par les organisateurs du Festival du film de Masuku pour cette dixième édition qui aura pour objectif de sensibiliser les populations sur la question environnementale, son essence ouvrant ainsi la voie à une réflexion sur les enjeux du dérèglement climatique.

Pour cette dixième édition, ce sont plus de 25 000 participants, 18 films et un film hors compétition qui seront soumis à un jury de professionnels et un jury étudiant. Lors de son intervention Nadine Otsobogo a d’ailleurs tenu à rappeler les spécificités de cette rencontre. « Cette édition est particulière pour nous car on a comme marraine Aminata Dramane Traoré qui est une panafricaine. C’est ce qui fait l’encrage de ce festival pour l’Afrique ».

Au nombre des innovations de cette nouvelle édition, la déléguée générale du Festival du film de Masuku a indiqué que l’événement enregistrera plus de films gabonais mais aussi un danseur traditionnel qui sera présent à l’ouverture à Franceville et à la clôture à l’Institut français à Libreville (IFG). »

Pour sa part, la représentante de l’IFG Lunis Gabon a tenu à expliquer les raisons de l’implication de cette structure dans l’organisation dudit festival. « Pour nous la thématique de l’environnement est une thématique qu’on ne peut éviter et au niveau mondial elle devient indispensable et incontournable.» a-t-elle souligné.