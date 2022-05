Gabon: ouverture du boulodrome Tropicana «Henri Salvador» à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le vendredi 27 mai dernier qu’a eu lieu l’inauguration du tout nouveau terrain de pétanque aux normes internationales pour accueillir des amoureux et les compétitions de ladite discipline sportive. Dénommée « Boulodrome Tropicana Henri Salvador », cet espace se veut être un vecteur de l’expansion de ce sport dans notre pays mais également vendre la destination Gabon via le complexe qui l’abrite.

C’est en présence du ministre du Tourisme, Jean Norbert Diramba représentant le gouvernement, tenant compte de l’empêchement du ministre des Sports Franck Nguema, des Ambassadeurs de la France et de l’Espagne au Gabon ainsi que les représentants des organismes internationaux qu’a eu lieu la cérémonie d’inauguration officielle du boulodrome Tropicana Henri Salvador. Un terrain de pétanque ultra moderne qui vient offrir aux licenciés et aux adeptes une option supplémentaire dans la pratique et la vulgarisation de ce sport encore trop peu connu dans notre pays.

A l’entame de son propos, le Directeur du Tropicana a souligné l’honneur de participer à l’éclosion de cette discipline sportive au Gabon. « Aujourd’hui sur le sable de Edowangani plage du Tropicana, nous assistons à la naissance d’un village et même d’une famille. Entre détente et passion, le boulodrome Henri Salvador que nous inaugurons sera une occasion de rencontre où s’effacent les différences sociales et intellectuelles où la mixité et la tolérance cheminent main dans la main », a indiqué Yaovi tigoé.

Une portée hautement symbolique traduite par le président de la Fédération gabonaise de Pétanque. « C’est un cadre de plus qui rentre dans le projet sportif qui est le nôtre de créer des initiatives privées. Cette inauguration est faite sous l’égide de la Fédération. Nous invitons le plus grand nombre à venir jouer à la pétanque car elle participe au bien-être au-delà de l’aspect compétition » a souligné Guillaume Nguessan Mbadinga. Même son de cloche pour l’ambassadeur de France au Gabon.

« C’est un grand honneur car pour les Français, c’est très important. C’est plein de choses à la fois. C’ est un des sports les plus populaires en France. Mais ce n’est pas qu’un sport. La pétanque nous définit et c’est ce qui a conduit à ce qu’on l’inscrive dans la liste du patrimoine immatériel au titre des conventions de l’UNESCO. C’est un art de vivre. Savoir qu’on compte un terrain aussi beau et agréable à Libreville, c’est un grand plaisir », a conclu Alexis Lamek qui n’a pas manqué de préciser qu’il s’y rendra pour y jouer.