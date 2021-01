Gabon: ouverture des travaux sur les textes d’application de la loi sur le secteur tourisme

Ce mardi 26 janvier 2021 s’est déroulée l’ouverture des travaux de la Commission d’élaboration et de validation des textes d’application du projet de loi portant réglementation du secteur du tourisme. Des travaux qui ont pour objectif de permettre une mise en œuvre efficiente de cette loi qui permettra de réguler l’activité touristique afin de rendre l’industrie du secteur tourisme plus compétitive et attrayante.

Adopté au sein des deux chambres du Parlement en des termes identiques et en attente de promulgation par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, cette loi s’inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics d’offrir un cadre juridique adéquat à ce secteur porteur qui manquait d’une loi d’orientation encadrant et régulant les activités du secteur, mais aussi par l’insuffisance de certains textes règlementaires. En effet, jusqu’à récemment seules les agences de voyage étaient réglementées par le décret n°465/PR/MTPN du 18 mai 1976.

Lors de son intervention, le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue, qui a ouvert les travaux de ladite commission, a souligné que l’objectif était « de revisiter et dépoussiérer notre corpus juridique, afin qu’il s’arrime à la loi récemment adoptée ». « La finalité tant recherchée est l’accélération et la transformation du secteur du tourisme considéré à juste titre comme l’un des leviers prometteurs de la diversification de notre économie », a-t-il indiqué.



Prévus se tenir du 25 janvier 2021 au 03 février 2021, les travaux de la Commission d’élaboration et de validation des textes d’application du projet de loi portant réglementation du secteur tourisme s’inscrit dans la droite ligne de l’ambition du gouvernement, notamment du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda de diversifier l’économie nationale, ce malgré le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, qui, il faut le rappeler, a eu un fort impact dans le secteur du tourisme.