Gabon: ouverture de l’atelier sur les «Réseaux Communautaires en Afrique Francophone» de l’internet Society￼

Le mardi 18 octobre 2022 à la Chambre de Commerce de Libreville s’est tenu un atelier en relation avec les grandes thématiques liées au développement de l’Internet au Gabon organisé par l’Association Internet Society Chapitre du Gabon (ISOC Gabon). Une rencontre qui avait pour objectif la restitution des travaux relatifs au Projet d’Élaboration d’une proposition de cadre réglementaire pour les réseaux communautaires dans les pays francophones d’Afrique.

Placée sous le thème « Réseaux Communautaires en Afrique Francophone: Potentiel Impact et Cadre Réglementaire », l’initiative portée par Internet Society Chapitre du Gabon , Internet society, l’Association pour le progrès des communications (APC) et l’association AfroLeadership, a pour objectif de procéder à la restitution des travaux relatifs au Projet d’Élaboration d’une proposition de cadre réglementaire pour les réseaux communautaires dans les pays francophones d’Afrique. Lequel sera animé par le Dr. Jean Louis Fendji Directeur de Recherche AfroLeadership et Enseignant à l’Université de Ngaoundéré.

Outre la participation de ISOC Gabon à cet atelier de restitution , notons également celle des représentants du Sénat, de l’assemblée nationale, de la CEEAC, de l’ARCEP, de l’ANINF , de la SING, de Moov Africa Gabon Télécom, de GVA Gabon, des représentants du ministère de l’Intérieur, de la santé, de l’université numérique, représentants du point d’échanges internet Gabix. Cette étude vise premièrement à sensibiliser sur la notion de réseaux communautaires et à faire ressortir le potentiel de ces réseaux dans les pays francophones du continent.

Par ailleurs, il a été question au cours de l’atelier de passer en revue les cadres réglementaires liés aux communications électroniques dans quatre pays francophones notamment au Burkina Faso, Cameroun, Gabon, et Guinée, avant de faire des propositions pour la définition d’un cadre réglementaire qui permettra d’encourager le déploiement des réseaux communautaires en Afrique francophone. Ces propositions s’étendent de l’acquisition et l’homologation des équipements jusqu’au fonctionnement du réseau.

Au cours de la rencontre, il a été procédé également à la signature d’un accord de coopération entre ISOC Gabon et le point d’échange internet du Gabon GABIX, accord allant dans le sens du développement de l’Internet au Gabon. Les deux entités étaient respectivement représentées par Madame fForence LENGOUMBI KOUYA , Présidente de ISOC Gabon et Monsieur LANDRY LINGOMBE, Secrétaire exécutif de GABIX

Partageant une vision commune, celle d’une société de l’information inclusive, ouverte, globalement connectée, sécurisée, transparente et digne de confiance et qui favorise le développement socio-économique des populations, Internet Society -ISOC chapitre du Gabon entend collaborer avec toutes les composantes de l’écosystème Internet du pays et de la sous-région. Une nécessité dans un monde où le numérique joue un rôle primordial et qui sera abordé durant cet atelier en relation avec les grandes thématiques liées au développement de l’Internet au Gabon et d’autres pays, avec la participation de nombreux experts nationaux et internationaux.