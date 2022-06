Gabon: ouverture de la semaine africaine des sciences à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 07 juin 2022 le Next Einstein Forum (NEF) a procédé au lancement de la semaine des sciences sous le thème « Quelles technologies aujourd’hui pour une identité numérique sécurisée ? » au siège de la Société d’incubation numérique du Gabon (SING SA), à Libreville. Il était question pour ces derniers de promouvoir la science et la technologie particulièrement auprès des plus jeunes pour susciter des vocations.

Le Next Einstein Forum (NEF) représenté au Gabon par son ambassadeur Béranger Nsa, a procédé à l’ouverture de la semaine de la science placée sous le thème « Quelles technologies aujourd’hui pour une identité numérique sécurisée ? » au sein de la Société d’incubation numérique du Gabon (SING SA), à Libreville le mardi dernier. Occasion pour les membres de cette plateforme de promouvoir les activités liées à la science auprès des participants.

En effet, en vue de promouvoir la science et la technologie, particulièrement auprès des plus jeunes afin de susciter des vocations. L’ambassadeur du NEF au Gabon a indiqué l’intérêt de cette initiative non sans ajouter que le thème de l’édition 2022 de la SAS cadre parfaitement avec les réalités du moment. « L’idée derrière la Semaine africaine des sciences est que le prochain Einstein sera Africain. Aujourd’hui, on parle de biométrie, de cybercriminalité et bien d’autres concepts. Tous tournent autour de l’identité numérique » a-t-il déclaré.

Il faut dire que ladite semaine se déroule jusqu’au 11 juin prochain, avec la visite du FabLab de Moanda dans la province du Haut-Ogooué. les travaux du panel 2 avec pour sous-thème « Quel modèle économique pour la recherche scientifique en Afrique ? » auront lieu le 09 juin. Plusieurs autres activités scientifiques pratiques seront également pratiquées au cours de la semaine des sciences.