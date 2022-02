Gabon: ouverture de la 1ere session criminelle 2021-2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

La session criminelle ordinaire de l’année Judiciaire 2021-2022 s’est ouverte ce jeudi 3 février 2022 en matinée au Palais de justice de Libreville. Au menu de ces séries de procès, une trentaine d’affaires de viol sur mineure, vol avec violence, tentative de viol sur mineure, meurtre, association de malfaiteurs, vol qualifié avec détention illégale d’arme, coups mortels et assassinat qui seront examinées devant les juges et dont la plus ancienne date de 2012.

Du jeudi 3 février 2021 au vendredi 18 mars 2022, le public sera tenu en haleine lors de la session criminelle ordinaire de l’année judiciaire 2021-2022. Une convocation solennelle devant les juges de ladite Cour prévue par le Code de procédure pénale en ses articles 209 et suivants traitant de l’organisation et de la procédure en matière criminelle.

Ainsi donc pendant plus d’un mois, les personnes mises en cause dans les cas de crime, non jugées et renvoyées, seront tour à tour situées sur le sort qui leur sera réservé à l’issue des débats. Lesquels s’annoncent houleux d’autant plus que les affaires soumises à l’appréciation de la Cour criminelle porteront sur les viols sur mineure, vols avec violence, tentatives de viol sur mineure, meurtres, associations de malfaiteurs, vols qualifiés avec détention illégale d’arme, coups mortels, assassinat.

Un chapelet de cas qui vont nécessiter l’esprit critique des magistrats et la diligence des conseils pour alimenter les débats. Le but étant d’aboutir à des jugements les plus équitables. Aussi faut-il préciser que certaines personnes seront condamnées par contumace. Ceci est dû au fait qu’après leur mise en liberté provisoire, ces détenus sont devenues introuvables. Tout un casse-tête chinois qui serait difficile à résoudre en ces temps de crise sanitaire liée au Covid-19.