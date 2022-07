Gabon: ouverture de la 19è réunion des parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 05 juillet 2022, l’hôtel Radisson Blu de Libreville a servi de cadre au lancement de la 19ème réunion des parties du partenariat sur les forêts du Bassin du congo (PFBC) de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC). Une rencontre qui a pour objectif d’apporter des solutions novatrices et intersectorielles pour la protection de la biodiversité, la gestion durable des forêts du bassin du Congo et la lutte contre les changements climatiques.

C’est en présence du ministre délégué aux Eaux et Forêts Michel Stephen Bonda, du ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun et Président de la commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) jules Dongo, de l’Ambassadeur de bonne volonté de la Déclaration de la COMIFAC le Dr. Christian Ruck Facilitateur, des délégués des Etats membres de la CEEAC et des représentants des institutions sous régionales et internationales que se sont ouverts les travaux des streams dans le cadre de la 19ème session des PBFC. Une rencontre qui coïncide avec la célébration cette année des 20 ans d’existence de la diplomatie des forêts du bassin du Congo.

En effet, durant quatre jours, il sera question pour les différents participants d’explorer les voies et moyens qui permettront d’accélérer la mise en oeuvre d’une part de la déclaration de la COMIFAC présentée en marge du symposium 2021 et actée dans le mémorandum de Berlin de la journée sur les forêts du Bassin du Congo, de la déclaration de Glasgow sur le « le Fair deal » ainsi que l’ensemble des résultats attendus des précédentes conférences internationales à travers les ateliers, les discussions et des tables rondes.



Il faut noter que le Gabon représente 12% des forêts du Bassin du Congo qui est le second poumon vert de la planète et qui fournit les écosystèmes nécessaires au développement des espèces animales, végétales et à la survie de l’humanité. La forêt est au cœur de la culture, du développement et de la société. Pour preuve, la couverture forestière du pays est de 88%. Un véritable potentiel qui constitue également un pilier dans la diversification de l’économie du pays et le 1er employeur national du secteur privé.

Geneviève Dewuno

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris