Gabon: ouverture de compte en ligne, BGFIBank résolument tourné vers l’innovation

Alors que le secteur bancaire a amorcé progressivement sa métamorphose au cours de la dernière décennie, certains de ces opérateurs n’hésitent plus à faire preuve à la fois d’imagination et d’innovation. C’est le cas du leader national et sous-régional BGFIBank, qui, en plus de renforcer sa présence sur le continent en explorant notamment le marché ouest-africain, continue de diversifier ses produits à l’image du lancement de l’ouverture de compte en ligne.

Loin de se cantonner à son rôle et sa stature de banque traditionnelle caractérisée principalement par un large réseau d’agences bancaires, BGFIBank Gabon entend impulser de nombreuses innovations sur le marché. Ainsi, après Loxia, sa filiale dans le secteur de la méso finance, la banque dirigée par Loukoumanou Waidi a décidé d’amorcer sa transformation digitale en proposant notamment l’ouverture de compte bancaire 100% en ligne. Un véritable changement dans un environnement bancaire de plus en plus concurrentiel.

En effet, lancé en novembre dernier afin d’impulser une nouvelle dynamique dans ce secteur, cette nouvelle plateforme de création de compte en ligne de BGFIBank Gabon séduit de nombreux utilisateurs depuis son opérationnalisation. Il faut dire qu’entre facilité de navigation avec une ergonomie agréable, simplicité et sécurité à chaque étape via le site internet https://leclient.bgfi.com/, ce nouveau service s’inscrit pleinement dans cette logique proactive de la première banque d’Afrique Subsaharienne.

Intuitive, rapide et parfaitement en phase avec le contexte actuel où la distanciation sociale reste de mise, cette nouvelle plateforme bien qu’entièrement digitalisée, garde toutefois l’humain au cœur du processus puisque la dernière étape qui est celle de la délivrance du relevé d’identité bancaire (RIB) se fait en agence après un rendez-vous téléphonique avec un conseiller clientèle.

S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, ce nouveau processus 100% digital et interactif qui place désormais BGFIBank au coeur de l’innovation, lui offrant par la même occasion de nouvelles perspectives, vient surtout conforter la position du PDG du groupe Henri Claude Oyima qui rappelait récemment comme une « leçon apprise de la Covid-19 », la nécessité de « réorganiser, adapter et réinventer la banque en Afrique ». Toute chose qui devrait renforcer la confiance et la satisfaction de ses clients.

Avec déjà plus de 350 personnes qui se sont connectées sur la plateforme dont plus de 100 sont aujourd’hui clients de BGFIBank, cette plateforme qui est accompagnée d’autres innovations à savoir : l’application bancaire BGFI Mobile, dotée de deux interfaces interconnectables, l’espace banking pour le suivi de ses comptes bancaires et un compte virtuel pour réaliser des opérations de proximité, devrait continuer de faire des émules.