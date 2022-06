Gabon: où sont passées les campagnes de sensibilisation sur les IST?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Souvent lancées en grande pompe dans plusieurs établissements afin d’édifier le plus grand nombre quant au danger des infections sexuellement transmissibles(IST), les campagnes de sensibilisation semblent avoir été reléguées aux calendes grecques. C’est le sentiment qui se dégage au vu du silence qui règne ces derniers mois. Une situation qui pourrait porter à confusion en faisant croire que le Coronavirus a été élevé au stade de maladie vedette au Gabon au profit des maladies telles que le VIH/Sida, le paludisme et le cancer.

La prolifération des infections sexuellement transmissibles constitue un problème majeur de santé publique au Gabon. En effet, lorsqu’on sait que la propagation est très souvent liée aux mauvaises habitudes sexuelles des individus, il est étonnant de constater le manque d’intensification à l’égard des sensibilisations et l’absence des campagnes dans le processus de conscientisation sur les dangers liés aux IST.

Sachant que les jeunes constituent plus de la moitié de la population gabonaise, on devrait comprendre l’urgence qu’il y a à intensifier les actions de sensibilisation visant à responsabiliser l’activité sexuelle de la population. D’autant plus que dans la majorité des cas les infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques, non traitées ou mal traitées et dont les conséquences peuvent être graves sur la santé des individus notamment en termes de fertilité.

Il serait donc judicieux pour les autorités gouvernementales en tête desquelles le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong organise conjointement avec l’OMS des caravanes itinérantes de sensibilisation aux IST, l’avenir du pays en dépend. Faut- il rappeler que le but d’une campagne de communication c’est la transmission d’un message fort et clair, qui reste dans les mémoires, et ce afin de permettre une prise de conscience et faire évoluer les comportements.