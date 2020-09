Gabon: Otandault remercie Ali Bongo pour la nomination de Marc Tchango

La nomination de Marc Logan Tchango au poste de Conseiller spécial du président de la République commence à susciter des réactions au sein du paysage politique dans la commune de Port-Gentil, d’où il est originaire. La première est celle du député du 2ème arrondissement de cette ville Jean Fidèle Otandault qui a tenu à remercier le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour la nomination de ce fils de la province de l’Ogooué-Maritime.

C’est par le biais d’une publication sur sa page Facebook que le natif de Port-Gentil et député du 2ème arrondissement de la capitale économique du pays a tenu à s’exprimer sur la nomination ce 03 septembre 2020 de Marc Logan Tchango en qualité de Conseiller spécial du président de la République. Une nomination qui marque un tournant décisif pour ce jeune leader de la capitale économique qui avait été nommé au poste de Membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) à Port-Gentil le 06 mars 2020.

Personnalité la plus en vue dans la cité pétrolière, Jean-Fidèle Otandault a tenu à manifester sa reconnaissance et à travers lui, toute la reconnaissance des fils du deuxième arrondissement de Port-Gentil pour la confiance accordée une fois de plus par le chef de l’Etat à l’un des fils de l’Ogooué-Maritime. « Monsieur le Président, l’Ogooué-Maritime vous dit Akewa (merci) et vous restera fidèle et reconnaissant avec tous ses fils unis », peut-on lire sur le compte Facebook du député.

Il faut souligner que la nomination de Marc Logan Tchango sonne comme une véritable preuve de l’attachement et une marque de confiance du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba aux personnalités politiques de la province de l’Ogooué-Maritime qui durant ces années, ont démontré leur dévouement et leur loyauté à la politique de ce dernier.