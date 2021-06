Gabon: Otandault poursuit l’opération «un masque pour une vie» à la mission Sainte-Anne

A l’occasion de la célébration de la fête des pères et dans le cadre de la poursuite de l’opération « un masque pour une vie », le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a séjourné le week end écoulé à la mission Sainte Anne dans le departement d’Etimboué. Une descente qui avait pour objectif d’apporter un soutien aux chrétiens de cette congrégation notamment dans la lutte contre le covid-19.

Fondée par le père Bichet à la fin du XIXème siècle, cette église a été inaugurée en 1887 et fait partie du diocèse de Port-Gentil. Au vue donc du caractère historique mais surtout touristique de cette congrégation qui a abrité un internat et une école qui a formé plusieurs cadres gabonais, l’ancien ministre du Budget et des Comptes publiques a tenu à aller au contact de ses responsables.

Ainsi, dans un esprit convivial, Jean Fidèle Otandault a échangé avec le père Christ Pulfrich Manfoumbi Manfoumbi, après avoir assisté au culte. Il a remis au père un lot de masques pour les habitants de Sainte-Anne. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.

A noter que cette action n’est pas la première du genre. L’élu du 2ème arrondissement de Port-Gentil, a déjà procédé à une distribution dans les artères de la cité pétrolière, dans les marchés ou encore du Centre d’espérance mission d’insertion situé à Ntchengué.