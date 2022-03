Gabon: Ossouka représente Ali Bongo à Bata à la cérémonie d’hommage aux victimes de Nkoa Ntoma

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 07 mars 2022, le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a représenté le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en Guinée-Equatoriale, lors de l’inauguration du mémorial en hommage aux victimes de la catastrophe de Nkoa-Ntoma, survenue à Bata, le 7 mars 2021. En marge de cette cérémonie, le chef du gouvernement a été reçu en audience par le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, était porteuse d’un message personnel du Chef de l’État gabonais à son homologue de la Guinée équatoriale.

En effet, ce déplacement du chef du gouvernement avait pour objectif de témoigner la solidarité Gabon à la Guinée-Equatoriale, à la suite de ce drame qui a fait au moins 108 morts. Une commémoration marquée par une messe de requiem, la décoration de plusieurs personnalités civiles et militaires dans l’Ordre de l’Indépendance de la Guinée équatoriale, le dévoilement d’un mémorial, ainsi que par une parade militaire.

Lors de son intervention, le président équato-Guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a témoigné sa gratitude à l’ensemble des pays qui ont soutenu la Guinée-Equatoriale dans ce drame. C’est le cas notamment du Gabon qui s’est fortement mobilisé, et avait offert 500 millions de FCFA au gouvernement équato-guinéen afin d’épauler les populations en détresse.

Rappelons qu’au moins 108 personnes ont trouvé la mort et 615 autres étaient blessées, suite à la série de cinq explosions survenues le 7 mars dernier 2021, dans une caserne militaire du district de Nkoa-Ntoma à Bata, l’ancienne capitale et la plus grande ville de la Guinée équatoriale.