Gabon: Ossouka Raponda veut réprimer les «dérives» sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre Rose Christiane Ossouka a reçu en audience le jeudi 12 novembre dernier le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel (CNPDCP) Joël Dominique Ledaga. Occasion pour le chef du gouvernement d’instruire son hôte sur le renforcement du cadre juridique encadrant la protection les données à caractère personnel mais surtout la nécessité de trouver des solutions concrètes et opératoires pour refréner les «dérives» dont se rendraient coupables les internautes qui prennent plaisir à critiquer l’action gouvernementale.

Si elle s’était montrée impassible à la déferlante de critiques peu valorisantes à son sujet sur la toile, Rose Christiane Ossouka Raponda semble désormais engagée à répondre coup pour coup. En effet, lors d’une audience accordée au président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, le premier ministre n’a pas masqué son intention d’encadrer l’usage des réseaux sociaux.

Pour ce faire, le chef du gouvernement gabonais a choisi de s’appuyer sur la CNPDCP afin d’élaborer ensemble « une régulation adaptée » à laquelle devront se conformer tous les internautes et ce, sans exception. Rose Christiane Ossouka Raponda s’est dite lassée « des dérives constatées sur les réseaux sociaux notamment les violations des droits et libertés de nos concitoyens, l’exploitation illicite ou inappropriée des données à caractère personnel, etc.», a-t-elle indiqué sur sa page officielle Facebook.

Ne nous étonnons donc pas d’assister à la présentation prochaine d’un projet de loi dans ce sens. Toutefois, cette éventualité risque fort d’être mal perçue par bon nombre d’observateurs de la vie publique au Gabon et ailleurs comme un véritable acharnement contre la liberté d’expression. Dans tous les cas, Rose Christiane Ossouka Raponda a d’ores et déjà annoncé la couleur « certaines choses qui sont intolérables doivent changer », prévient-elle sur sa page Facebook.