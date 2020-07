Gabon: Ossouka Raponda très attendue au chevet des précarisés de la Covid-19

Après la passation de charge intervenue ce mercredi 22 juillet 2020, le nouveau Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda est désormais très attendu sur le terrain des actes. Une attente qui selon plusieurs observateurs devrait prioritairement se porter sur les secteurs sinistrés à la suite de l’apparition de la pandémie de Covid-19.

Il n’est un secret pour personne que la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour endiguer son évolution notamment celles portant sur confinement total ou partiel du Grand Libreville ou encore la cessation des activités de plusieurs secteurs de l’économie nationale aura eu un effet néfaste sur ces dernières. Pour preuve plusieurs entreprises ont dû mettre en chômage technique, voire licencier plusieurs de leurs salariés pour éviter la banqueroute.

Pour les petites et moyennes entreprises et autres acteurs exerçant dans l’informel, la situation est désormais insoutenable. Si le gouvernement avait mis en place un fonds d’aide pour les PME et les TPE, qui a priori devaient bénéficier des mesures de report d’échéances de crédit bancaires et de prêts bonifiés à un taux plafonné de 5,5%, très peu ont réussi à décrocher ce sésame.

Une situation qui devrait dès lors attirer l’attention du chef du gouvernement qui se doit d’aller au contact de ces acteurs de l’économie afin de les rassurer. Une démarche qui cadre avec les directives du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 juillet 2020, a indiqué que l’une des priorités du gouvernement Ossouka Raponda était la relance de l’économie.