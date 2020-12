Gabon: Ossouka Raponda suspend le recrutement des agents de la MONP

Asphyxié par le niveau excessif des dépenses publiques dans un contexte économique plus qu’incertain, le gouvernement cherche des solutions palliatives. Dernière trouvaille, en date du 11 décembre dernier, la suspension des recrutements des agents de la main d’œuvre non permanente (MONP) sur toute l’étendue du territoire décidée par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka.

Bien que n’étant « créés que par défaut, lorsque la nature de l’emploi auquel il est souhaité de pourvoir n’est pas trop éloignée de celle que prévoient les

statuts des agents publics », les emplois liés à la main d’œuvre non permanente (MONP) demeurent très lucratifs au Gabon. Et pour cause, pour la seule année 2019, ce sont pas moins de 45,3 milliards de FCFA qui ont été décaissés pour ce poste comme le soulignent les données économiques du pays.

Face à cette situation chaotique pour les finances d’un pays à l’avenir incertain au regard des fortes pressions que subit le secteur pétrolier, le gouvernement a décidé, certes un peu tardivement, de réagir. En effet, dans une note circulaire en date du 11 décembre dernier, le premier ministre Rose Christiane Ossouka, a décidé de la suspension des recrutements des agents de la main d’œuvre non permanente (MONP) sur toute l’étendue du territoire.



Soulignant des « graves dérapages dommageables à la fonction publique et aux finances publiques » pour justifier cette décision qui vient remettre au goût du jour la circulaire n°40/MFEBP/CABME/SG/DGB du 8 janvier 2007 relative à la gestion des crédits de la Monp, Rose Christiane Ossouka a donc tranché dans le vif. Une décision qui ne devrait toutefois pas être en mesure de juguler la flambée des dépenses de personnel et de fonctionnement qui ont atteint respectivement 520,9 milliards de FCFA et 861 milliards de FCFA à fin septembre 2020.