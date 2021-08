Gabon: Ossouka Raponda somme Sobea et Socoba d’exécuter les travaux dans les délais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 3 août 2021 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu à son cabinet Virgile Denis et Jean Claude Baloche Ondimba, respectivement directeur général de Sobea et président directeur général de Socoba-EDTPL, entreprises adjudicataires des travaux de suppression du rond-point du Jardin de Jade et du boulevard Triomphal de Libreville. Occasion pour le chef du gouvernement d’interpeller les responsables de ces deux sociétés sur la nécessité de livrer dans les délais lesdits travaux.

C’est introduits par le ministre des Travaux publics Léon Armel Bounda Balondzi que les responsables de ces deux entreprises ont été reçus par le chef du gouvernement. Une rencontre qui avait pour objectif de faire le point sur l’avancement des principaux chantiers en cours notamment le rond-point du Jardin de Jade et le boulevard Triomphale.

Occasion pour Rose Christiane Ossouka Raponda de rappeler à leur obligation les responsables de ces deux entreprises notamment en matière de respect des délais. « Comme l’exige le président de la République Ali Bongo Ondimba, les travaux commandés doivent être de qualité, durables, mais aussi exécutés dans les délais », a indiqué le chef du gouvernement sur sa page Facebook.

Face aux récriminations des populations à la suite des embouteillages monstres enregistrés lors des travaux effectués le week end écoulé, le directeur de Sobea Virgile Denis a tenu à présenter ses excuses aux populations pour le désagrément causé. Pour sa part, Jean Claude Baloche Ondimba a promis la livraison du Boulevard Triomphale d’ici la fin du mois de novembre.