Gabon: Ossouka Raponda somme ses ministres de respecter les principes d’orthodoxie financière

A travers une note circulaire datée du 1er février dernier, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a rappelé à l’ensemble de son gouvernement « les règles de gestion ainsi que les modalités d’exécution des crédits ». Évoquant à la fois, les principes régissant la désignation, l’exécution ou encore le suivi du budget de l’Etat, celle-ci a donc rappelé aux membres de son gouvernement l’importance du respect d’une certaine orthodoxie financière.

A l’heure où vient d’être votée une loi de finances initiale 2021 dont le budget est évalué à un peu plus de 2043 milliards de FCFA, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a tenu à interpeller les membres du gouvernement sur l’importance des « règles de gestion ainsi que les modalités d’exécution des crédits ». A travers une note circulaire datée du 1er février dernier, le chef du gouvernement a donc listé les différents principes d’orthodoxie que doivent scrupuleusement respecter ses ministres.

En effet, en évoquant à la fois la « désignation des ordonnances du budget de l’Etat et de l’ouverture des crédits », mais également « l’exécution de la dépense de l’Etat » en passant par la « gestion des marchés publics et le suivi du budget », Ossouka a donc réactualisé les principes de « discipline budgétaire » chers à l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics Jean Fidèle Otandault.



Tenant également compte du contexte économique actuel, l’ancienne édile de la commune de Libreville, a invité ses collaborateurs à œuvrer pour une plus grande « maîtrise des risques budgétaires ». A noter qu’à travers sa note, Ossouka a également rappelé les principes régissant l’accompagnement des collectivités locales, tout en invitant les présidents des institutions à se « conformer à ces prescriptions ».