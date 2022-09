Gabon: Ossouka Raponda s’empare du ministère des Travaux publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’une des mesures surprenantes annoncées ce lundi 12 septembre 2022 par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. En effet, face à la dégradation avancée du réseau routier et la lenteur observée dans les travaux de réhabilitation des routes et des voiries, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a décidé de transférer le ministère des Travaux publics au sein d’un département de la primature.

S’il avait à maintes reprises interpellé le gouvernement sur les dysfonctionnements observés dans la mise en œuvre des travaux de réhabilitation des voiries urbaines et de certains axes routiers du pays, le président de la République a décidé récemment de mettre de l’ordre dans ce capharnaüm. A cet effet, il s’est insurgé face « aux lenteurs, constamment observées et dénoncées dans la réhabilitation du réseau routier national ».

Pour ce faire, le chef de l’Etat a décidé de la dissolution pure et simple du ministère des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures jusqu’à récemment dirigé par Léon Armel Bounda Balonzi. « Par conséquent, il est créé, au sein de la Primature, un département en charge des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures. Le personnel du Ministère dissous est mis à la disposition de la Primature », a déclaré le Premier ministre.

Une décision qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter des réactions au sein de l’opinion et même au sein de la classe politique notamment de l’ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima qui a souligné que la problématique du ministère des Travaux publics ne saurait nullement se limiter à la personnalité à la tête de ce département mais au manque de moyens octroyés audit ministère. « Chacun notera que depuis Myboto, les ministres des Travaux Publics se sont toujours vu attribuer les mauvais résultats dans le domaine des routes, voiries etc. mais personne n’a jamais clairement établi le parallèle entre les sommes qui ont été votées et les sommes décaissées dans la même année au profit de ce ministère », a souligné l’ancien Premier ministre.