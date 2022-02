Gabon: Ossouka Raponda représente Ali Bongo à la 35ème session ordinaire de l’UA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du samedi 05 au dimanche 06 février 2022 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part à la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, en lieu et place du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba empêché. Occasion pour cette dernière de plaider pour la mise en œuvre des mécanismes fonctionnels pour la prévention et le règlement pacifique des conflits.

En effet, cette Conférence des chefs d’États et de gouvernement a consacré la nutrition comme thème de l’année 2022 de l’Union Africaine. Cette rencontre était donc l’occasion pour les participants à ce sommet de discuter du renforcement de la résilience du continent africain en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Toute chose qui passe par la consolidation de son système agro-alimentaire, de santé et de protection sociale pour l’accélération en vue du développement de son capital humain, social et économique.

Profitant de cette tribune, au nom du Chef de l’État, Rose Christiane Ossouka Raponda a tenu à rappeler la nécessité pour le continent de poursuivre ses efforts en matière de paix et de sécurité. A cet effet, elle a réitéré l’engagement du Gabon à mettre pleinement à profit son mandat à la Présidence du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies, chargé des Questions de Sécurité en Afrique centrale, sa présence au sein du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies et son statut de Membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023.

A noter que cette session a été marquée par la passation de charges entre le président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi, président en exercice sortant de l’UA et Macky Sall, Président de la République du Sénégal qui assurera la présidence de l’organisation continentale durant un an.