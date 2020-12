Gabon: Ossouka Raponda reçoit le rapport sur le contrôle de l’exécution des lois de finances pour l’exercice 2019

Ce mardi 29 décembre 2020 le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu des mains du Premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, le rapport sur le contrôle de l’exécution des lois de finances en vue de la loi de Règlement pour l’exercice 2019. Un rapport consacré aux analyses générales, à l’exécution des opérations du budget général de l’État, à l’exécution des opérations de trésorerie et à la performance de certains programmes.

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement, que Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu au siège de la Primature sis à l’Immeuble du 2 décembre le Premier Président de la Cour des comptes venu remettre le rapport sur le contrôle de l’exécution des lois de finances en vue de la loi de finances pour l’exercice 2019. Un événement organisé conformément aux dispositions de la Constitution notamment l’article 76 qui fait de la haute juridiction l’instance habilitée en matière de contrôle des finances publiques.

En effet, « la loi de Règlement constate les résultats financiers de l’exercice budgétaire objet du contrôle de l’exécution des lois de Finances et approuve ou non, les différences entre lesdits résultats et les prévisions de la loi de Finances initiale et ceux des lois de Finances rectificatives éventuelles ». Ce rapport comporte une évaluation rigoureuse et particulièrement utile des dépenses fiscales relatives à la TVA, à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’aux droits de douanes et diverses taxes afférentes.

Tout en soulignant que le redressement et l’assainissement des comptes publics étant, avec la relance économique, l’une des grandes priorités du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, Rose Christiane Ossouka Raponda et son gouvernement se sont engagés à suivre les recommandations de la Cour des comptes.