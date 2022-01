Gabon: Ossouka Raponda réceptionne le rapport sur la réforme du système des retraites de la CFPP

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 05 janvier 2022 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre le représentant du cabinet Finactu en Afrique centrale Guy Rasoanaivo. Il était question pour ce dernier de procéder à la remise des résultats de l’étude actuarielle des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des pensions et des prestations familiales (CPPF).

En effet, cette étude confiée par le gouvernement à ce cabinet financier s’inscrit dans le cadre des réformes du système de retraite au sein de la CPFF. Elle avait entre autres pour objectif d’analyser et de contrôler les risques et les flux dans la gestion des régimes de sécurité sociale des agents de l’État, afin de fournir au gouvernement des solutions adéquates.

Au terme de cette étude actuarielle des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des pensions et des prestations familiales, il s’agira de l’arrimer au nouveau système de rémunération (NSR) des agents de l’État. Ces résultats remis à Rose Christiane Ossouka Raponda devraient donc permettre au gouvernement d’élaborer de manière efficace la réforme du système de retraite.

Au sortir de cet entretien, le représentant du cabinet Finactu en Afrique centrale Guy Rasoanaivo n’a pas manqué de remercier le gouvernement pour la confiance accordée au cabinet. Pour rappel, ce groupe de conseil a pour mission le conseil stratégique, opérationnel et financier, en capitalisant sur une équipe multiculturelle, la connaissance fine des enjeux, problématiques et rouages du continent et une forte présence sur le terrain