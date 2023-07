Gabon : Ossouka Raponda privée d’eau depuis 2 semaines

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément, la problématique de l’accès à l’eau observée ces derniers mois dans la commune de Libreville ne touche pas que les citoyens lambda. La preuve avec la vice-présidente de la République, Rose Christiane Ossouka Raponda qui selon plusieurs indiscrétions serait privée d’eau à sa résidence de Nzeng-Ayong depuis maintenant deux semaines.

En effet, l’ancien premier ministre semble ne pas être épargné par les coupures intempestives enregistrées ces dernières semaines dans la capitale. Des manquements qui, selon certaines seraient consécutives non seulement aux travaux entrepris par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) sur son réseau de distribution du précieux liquide, mais qui serait également dû au stress hydrique observé durant la saison sèche.

Si la SEEG, pour justifier son incapacité à assurer de manière efficiente la desserte en eau, prétexte « une baisse saisonnière d’eau, au niveau des points de collecte nécessaires à la production d’eau potable, notamment dans les rivières et autres points d’eau », la situation devient plus qu’intenable. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, plusieurs quartiers de la capitale sont sevrés sans qu’une solution ne soit apportée par cette entreprise.

Ossouka Raponda touchée par le stress hydrique

Une situation qui toucherait d’ailleurs des hautes personnalités du pays à l’instar de la Vice-présidente de la République qui serait privée d’eau depuis près de deux semaines. Des faits corroborés par certains de ses voisins qui indiquent qu’aucune goutte d’eau ne sort des robinets depuis plusieurs, si ce n’est par intermittence. « Lorsque les agents ouvrent le portail, on peut apercevoir plusieurs bidons d’eau rangés à la cour, ce qui prouve qu’elle aussi n’est pas épargnée », nous a confié une voisine de l’ancien maire de Libreville.



De quoi se questionner sur l’aboutissement des travaux réalisés dans le cadre du Programme intégré d’alimentation en eau potable et d’assainissement (PIEPAL) qui, selon le gouvernement, visent à renforcer et à améliorer les services d’eau potable et d’assainissement du grand Libreville. Sauf qu’au vu des difficultés vécues par les populations, il y a de quoi émettre des doutes sur la capacité de l’exécutif à répondre aux attentes de ces dernières.