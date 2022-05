Gabon: Ossouka Raponda présente au 9ème sommet Africités 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 20 mai 2022, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda était présente au 9ème sommet Africités qui se tient cette à Kimusu au Kenya. Il était question lors de cette rencontre continentale d’échanger sur le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 des Nations unies et l’agenda 2063 de l’Union africaine.

C’est aux côtés de l’édile de la capitale Christine Mba Ndutume épouse Mihindou et du ministre des Eaux et forêts le Pr Lee White que Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part au 9ème sommet Africités à Kimusu au Kenya. Un événement qui a permis d’aborder des questions majeures basées sur la construction de la Vision 2063 de l’Afrique et le rôle des villes intermédiaires dans le développement durable du continent africain.

Le sommet Africités est le plus grand rassemblement démocratique organisé en Afrique. Un évènement panafricain qui a réuni les communautés, les autorités locales, des acteurs économiques et des organismes de développement au cours duquel les participants échangent sur la nécessité de donner les moyens aux villes intermédiaires et aux petites localités, afin de garantir une inclusion économique pour tous les citoyens africains, tout en stimulant l’investissement dans les villes intermédiaires pour la réalisation de l’équilibre économique.

Il faut souligner que le sommet africités se tient tous les 3 ans depuis 20 ans et depuis 2006 alternativement dans chacune des cinq régions du continent.Par ailleurs, le maire de Libreville Christine Mba Ndutume épouse Mihindou est la présidente sortante des Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique ( CGLU).