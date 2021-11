Gabon: Ossouka Raponda pour un plan d’urgence en vue d’améliorer le fonctionnement des CHU

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé mardi 23 novembre 2021, une réunion relative au fonctionnement des Centres hospitaliers universitaires de Libreville (CHUL) et d’Owendo (CHUO). En toile de fond, l’amélioration de la performance hospitalière de ces deux établissements sanitaires. La cheffe du gouvernement a demandé l’élaboration d’un plan d’urgence pour répondre à cet enjeu majeur.

Qu’est-ce qui ne va pas au sein des CHUL et CHUO? Cette question a sans doute donné le ton à la séance de travail présidée à la Primature, par Rose Christiane Ossouka Raponda, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, des directeurs généraux et des responsables des CHU. La cheffe du gouvernement s’est en effet tournée vers les responsables des deux établissements sanitaires, afin d’être au fait de l’origine des dysfonctionnements décriés dans ces hôpitaux.

C’est un fait, au Gabon les hôpitaux font face à de nombreux défis, notamment des plateaux techniques défaillants, des soins inadaptés. Selon le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, « il y a des hiatus d’ordre gouvernemental, mais d’autres d’ordre financier liés au fonctionnement de ces structures ». Selon lui, le Premier Ministre a demandé « l’élaboration en urgence d’un plan pour permettre aux structures sanitaires de fonctionner de manière optimale dans le but de garantir aux populations l’accès aux soins de qualité ».

Rose Christiane Ossouka Raponda a dit vouloir trouver des solutions concrètes et rétablir la confiance des populations dans notre système de santé. Cette démarche d’amélioration des performances hospitalières passe par exemple par l’amélioration des services cliniques, le renforcement des secteurs logistique et technique, la sécurité du personnel et des patients, entre autres. Gageons que ce plan d’urgence viendra répondre aux nombreux maux qui gangrènent le fonctionnement des CHUL et CHUO.