Gabon: Ossouka Raponda plaide pour un rassemblement plus large autour d’Ali Bongo

Ce jeudi 06 août 2021 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre le secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien (BDC). Occasion pour le chef du gouvernement de plaider une fois de plus pour un rassemblement autour du président de la République Ali Bongo Ondimba, afin d’impulser le développement du pays.

Après la rencontre intervenue le mardi 01 juin 2021 le chef du gouvernement a une fois de plus échangé avec le leader du Bloc démocratique chrétien. Une rencontre entre les deux personnalités qui avait pour objectif d’échanger sur les questions d’actualité et plus particulièrement la nécessité de rassembler les Gabonais autour des idéaux de paix et de cohésion.

Chantre de l’Appel des braves, Guy Christian Mavioga a plaidé la mise en œuvre d’un dialogue franc entre les différentes couches de la société. « Nous avons discuté des questions liées au dialogue, à la paix, à la tolérance. Le triptyque phare qui anime tous les partis politiques de la majorité. Le Premier ministre nous a donné des orientations bien précise », a-t-il indiqué.

Pour sa part le Premier ministre s’est félicité de cette rencontre qui s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat de faire du dialogue un véritable leitmotiv. « Pour continuer à bâtir un Gabon fort et prospère, autour du Président de la République Ali Bongo Ondimba, il est nécessaire d’opérer le rassemblement le plus large possible et de pratiquer l’ouverture », a lancé Rose Christiane Ossouka Raponda. C’est la mise en pratique de la politique de la main tendue préconisée par le Chef de l’Etat.