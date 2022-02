Gabon: Ossouka Raponda participe au sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du NEPAD

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 02 février 2022 le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part par visioconférence à la 39ème session du comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Occasion pour le chef du gouvernement de présenter la stratégie de riposte mais aussi les projets mise en œuvre dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation.

Au cours de cette rencontre, Rose Christiane Ossouka Raponda, qui représentait le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, est revenue sur la stratégie de riposte contre le covid-19 mise en œuvre au Gabon. Il s’agit notamment du renforcement des infrastructures sanitaires, le dépistage massif, la prise en charge des personnes contaminées et la campagne de vaccination.

Autre élément évoqué les actions déployées pour la réalisation du Plan d’accélération de la transformation. « Il s’agit pour le Gabon d’explorer de nouveaux moteurs de croissance et de repenser son modèle social pour l’après pétrole ». Par ailleurs, le premier ministre a plaidé pour le développement du capital humain, et la mise en place d’une stratégie de valorisation de cette richesse pour la compétitivité de nos économies et l’atteinte des objectifs de l’agenda 2063.

A noter que cette 39ème Session du comité d’orientation des chefs d’Etat et de Gouvernement du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique a été marqué par la reconduction du président rwandais Paul Kagame à la Présidence Président du Comité d’Orientation des Chefs d’État et de Gouvernement du NEPAD.