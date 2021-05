Gabon: Ossouka Raponda participe à la 38ème session du Comité d’orientation de l’UA sur le NEPAD

Ce mardi 25 mai 2021 le premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part à la 38ème Session du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine sur le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) qui s’est deroulé par visioconférence. A l’ordre du jour de cette rencontre le rapport annuel l’Agence de planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (AUDA NEPAD).

En effet, c’est le secrétaire exécutif de l’AUDA NEPAD Dr. Ibrahim Assane Mayaki, qui a procédé à la présentation du rapport annuel de cette institution qui constitue un instrument de l’UA établi pour appuyer les pays et les organismes régionaux dans la mise en œuvre de la vision du développement du continent – telle qu’articulée dans les sept aspirations et les 20 objectifs de l’Agenda 2063.

La tenue de cette 38ème Session du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine sur le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique était donc l’occasion pour le chef du gouvernement de saluer l’engagement et la mobilisation des ressources humaines et matériels des pays du continent dans la riposte contre la pandémie à coronavirus. « En ce qui concerne la situation de cette pandémie dans mon pays, le Gabon a mis en œuvre son plan de vaccination, permettant l’administration des doses de vaccin appropriées à presque dix mille personnes dans la catégorie des populations cibles prioritaires » a indiqué Rose Christiane Ossouka Raponda.

Cette rencontre a également permis de faire le point d’étape sur la signature et la ratification du Traité de l’Agence africaine des médicaments (AMA) au sein des États. Une ratification qui devrait constituer une avancée majeure pour l’intégration continentale en matière de santé et permettre aux populations africaines d’avoir un accès plus sécurisé aux médicaments.