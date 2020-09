Gabon: Ossouka Raponda lance les travaux de la Transgabonaise

C’est ce vendredi 25 septembre 2020 que le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé au lancement officiel des travaux d’aménagement de la route économique dite Transgabonaise. L’ambitieux projet structurant débutera par une première phase scindée en trois « grands » tronçons, d’une longueur totale de 81 km à livrer sur 18 mois.

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement que le Premier ministre a officiellement lancé, ce vendredi 25 septembre 2020, la Transgabonaise. A ce effet, Rose Christiane Ossouka Raponda a présenté de manière succincte le calendrier de réalisation retenu avec la Société Autoroutière du Gabon (SAG), entreprise adjudicataire. « Les travaux vont débuter sur la tranche qu’ils ont décidé de faire puisque c’est un travail de longue haleine qui partira de Libreville à Franceville. […] Le gouvernement va suivre pas à pas tout ce qui sera fait autour de cette construction », a-t-elle indiqué.

En outre, le chef du gouvernement n’a pas manqué d’appeler l’entreprise adjudicataire et ses sous-traitants à tenir compte des petites et moyennes entreprises qui emploient des centaines de Gabonais. S’inscrivant dans cette vision patriotique, le ministre des Travaux publics a, quant à lui, sollicité l’adhésion des forces vives de la nation. « Je voudrais solliciter l’indulgence des populations et des autorités locales des zones traversées par le projet afin qu’elles facilitent le travail à la Société Autoroutière du Gabon ainsi qu’à ses différents sous-traitants qui seront progressivement sélectionnés », a déclaré Léon Armel Bounda Balonzi.

Toutefois, si le projet s’étend sur 780 km, le lancement des travaux ne concernera que trois « grands » tronçons, d’une longueur totale de 81 km à livrer sur 18 mois. Ainsi, les travaux iront du PK24 au PK105 avec un accent prioritaire sur le tronçon routier PK50 – PK75 où ils débuteront. A côté de la réalisation desdits travaux, la Société Autoroutière du Gabon poursuivra « le développement des études environnementales, techniques, et économiques relative à la totalité de la route Transgabonaise depuis Libreville jusqu’à Franceville via les RN1, RN2, RN3 », est-il précisé dans le cahier de charges de la SAG. L’heure est donc à l’action pour Ali Bongo Ondimba.