Gabon: Ossouka Raponda lance la Task Force sur le National Foot

Ce lundi 10 mai 2021, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé au lancement de la Task Force sur le National Foot organisé à l’initiative du ministère des Sports. Occasion pour le chef du gouvernement de dresser un état des lieux sans complaisance du football national et d’appeler à une réforme efficace du championnat national.

C’est en présence du ministre des Sports Franck Nguema et du président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) que Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé au lancement des assises sur la réforme du National foot. Un événement qui réunira durant plusieurs jours les différents acteurs de cette discipline sportive.

Lors de son intervention, le chef du gouvernement n’a pas manqué de dresser un tableau sombre du championnat national et des compétitions locales à l’arrêt depuis plus d’un an dans tout le territoire national. « Notre football continue de régresser dangereusement », a fait remarquer Rose Christiane Ossouka Raponda.

Ainsi, le chef du gouvernement a relevé que ces assises ont pour objectif de repenser l’organisation du championnat national. De ce fait, elle a instruit le Ministre des Sports de conduire avec « efficacité, pragmatisme et rigueur » la réforme du championnat national. Il s’agit d’un chantier qui s’inscrit ainsi dans le Programme de travail gouvernemental (PTG).