Gabon: Ossouka Raponda inaugure la Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil

Ce lundi 26 avril 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé à l’inauguration de la chambre provinciale des comptes située dans le 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil. Une inauguration qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’offre de service public de la justice notamment en matière financière.

C’est en présence de certains membres du gouvernement du premier président de la Cour des comptes Gilbert Ngoulakia, du Gouverneur de l’Ogooué-Maritime Paul Ngome Ayong et du maire de la commune de Port-Gentil Gabriel Tchango que le chef du gouvernement a procédé à l’inauguration de la chambre provinciale des comptes de la province pétrolière.

Investi de missions de contrôle des finances publiques et de prérogatives de sanctionner les fautes de gestion relevées lors de ces contrôles, la mise en place de cette juridiction s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de promouvoir la bonne gouvernance.

Par ailleurs, après l’installation des chefs de la juridiction de la chambre provinciale des comptes, et la visite du site, le Maire de la commune de Port-Gentil Gabriel Tchango a insisté sur le rôle de ces chambres déconcentrées qui est celui de « lutter et d’éradiquer la délinquance économique et financière ». « Cette chambre permettra aux juges financiers d’être plus proches des collectivités locales » , a-t-il souligné.