Gabon: Ossouka Raponda fait le point de la session ordinaire de la CEEAC à Ali Bongo

Ce lundi, 1er Août 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda au palais du bord de mer. Il était question pour le chef du gouvernement de faire le point sur sa participation à la 21ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) qui s’est tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC).

En effet, au cours de cette entrevue, le chef du gouvernement a fait le compte rendu au président de la République du déroulement de cette 21ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale. Une rencontre qui avait pour but d’examiner le fonctionnement de l’institution communautaire et la mise en œuvre des politiques publiques.

A cette occasion, Rose Christiane Ossouka Raponda a réitéré l’engagement du Gabon dans la recherche des solutions communes pour la préservation de la paix et la stabilité à l’échelle continentale. « Il s’est agi, au cours de ce sommet, d’examiner le fonctionnement de cette institution communautaire et la mise en œuvre des politiques publiques mises en place par les différents chefs d’État de notre sous-région », a-t-elle indiqué.



Sur un tout autre plan, les deux personnalités ont également évoqué la tenue du 2ème sommet spécial du forum des chefs d’État et de gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). Une rencontre qui s’est déroulée par visioconférence et qui a permis au chef du gouvernement de réaffirmer l’engagement du Gabon « en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de l’État de droit et de protection de l’environnement ».