Gabon: Ossouka Raponda fait le point de la mobilisation des ressources financières à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 10 janvier 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qu’accompagnaient le ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty épouse Mbou et une délégation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de la mobilisation des ressources financières.

Cette rencontre qui intervient dans un contexte de crise sociale notamment avec la grève des régies financières, en charge de la collecte des recettes de l’Etat, était l’occasion pour le chef du gouvernement de présenter au président de la République la situation de la mobilisation des ressources.

Une mise au point nécessaire au regard des différents projets initiés par le gouvernement tels que la réhabilitation des voiries urbaines dans le Grand Libreville et à l’intérieur du pays d’une part ainsi que les nombreuses revendications des populations d’autre part, notamment celles liées au paiement des arriérés de salaires. Une éventualité qui nécessite donc une mobilisation du ministère de l’Economie et de la Relance.

« Soucieux du bien-être des Gabonaises et des Gabonais, le Président de la République a instruit le gouvernement de travailler à la mise en place des ressources nécessaires afin que les projets inscrits dans la loi de finances ainsi que les priorités stratégiques pour 2022 soient exécutés », indique le communiqué de la présidence de la République.