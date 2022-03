Gabon: Ossouka Raponda fait le point de la mise en oeuvre du PAT à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 23 mars 2022 le Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, a reçu au Palais du bord de mer le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Il était question pour cette dernière de faire le point au président de la République de l’action gouvernementale dans divers secteurs notamment dans le domaine de la santé mais surtout de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la Transformation (PAT).

En effet, dans le cadre du suivi et du contrôle de l’action gouvernementale, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda est venu rendre compte au chef de l’exécutif, Ali Bongo Ondimba. Plusieurs points ont été évoqués entre les deux personnalités. Parmi les plus saillants, l’on note la présentation de la stratégie mise en place par le ministère de la Santé en vue d’implémenter et de déployer la vaccination de proximité.

Suite à la levée des mesures restrictives liées à la lutte contre la covid 19 et au regard de la recrudescence de la pandémie dans certains pays, le président de la République, soucieux de la santé des Gabonaises et des Gabonais, a instruit le Premier ministre de faire preuve de vigilance et d’accentuer la vaccination qui est le seul moyen de protection.

Dans un second temps, Rose Christiane Ossouka Raponda a présenté au président de la République les avancées relatives à l’exécution du Plan d’accélération de la Transformation. Notamment dans les domaines économique et social bénéfiques aux populations.

Pour rappel, le PAT est un plan triennal (2021-2023) dévoilé par le président de la République Ali Bongo Ondimba en janvier 2021. Le but étant de relancer l’économie et rétablir les grands équilibres macroéconomiques pour un montant total de 3 000 milliards de francs CFA. Il comporte environ 150 projets dans différents secteurs, dont l’éducation, la santé et l’énergie.