Gabon: Ossouka Raponda fait le point de la COP15 à Ali Bongo

Ce jeudi 12 mai 2022, le président de la République, Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, au Palais Rénovation sis au bord de mer de Libreville, rapporte la direction de la Communication présidentielle. Au menu des échanges entre les deux têtes de l’exécutif, le compte rendu de la participation à la 15e Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP15) qui se tient à Abidjan en Côte d’Ivoire du 9 au 20 mai prochain.

Portée sur le thème « sécheresse et restauration des terres », cette conférence internationale qui a vu la participation de près de 196 pays dont plusieurs Etats africains a été essentiellement axée sur « la restauration d’un milliard d’hectares de terres dégradées, la pérennité de l’utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l’augmentation des risques de catastrophe telles que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière et les incendies de forêt », précise la communication présidentielle.

Sur un tout autre plan, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a évoqué l’avancement des projets de réhabilitation des voiries urbaines de Libreville visitées le mardi 10 mai dernier par le président Ali Bongo Ondimba. Les deux personnalités ont également échangé sur les questions de santé, d’éducation et d’infrastructures. Le numéro un Gabonais n’a pas manqué d’instruire à nouveau le chef du gouvernement de redoubler d’efforts dans la matérialisation de ses promesses dans ces secteurs.