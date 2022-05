Gabon: Ossouka Raponda exige un audit des travaux de réhabilitation de l’UOB, de l’USTM et de l’USS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 5 mai 2022, la première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda s’est entretenue avec le ministre en charge des Travaux publics de l’Equipement et des infrastructures Léon Armel Bounda Balonzi. Au menu des échanges, le point sur l’état des travaux de réhabilitation et d’aménagements des universités et grandes écoles du pays.

Lancés depuis plusieurs mois par le gouvernement, les travaux liés à la réfection des universités du Gabon sont très attendus. En effet, Rose Christiane Ossouka Raponda a exprimé son souhait de voir l’accélération des chantiers de réhabilitation de l’UOB, de l’USTM et l’USS car ces travaux représentent une action prioritaire du gouvernement en matière infrastructurelle.

La Primature met l’accent sur le contrôle, en évaluant les réalisations des travaux ceci afin de d’atteindre les objectifs fixés dans les meilleurs délais pour la livraison des différents chantiers.

Afin de réaffirmer la volonté du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba de combler le déficit du Gabon en infrastructures comme annoncé dans son discours à la nation le 31 décembre 2021, le premier ministre a exigé un audit des travaux réalisés sur les différents chantiers. « Les infrastructures au Gabon doivent être utiles et durables comme l’exige le Chef de l’Etat» a-t-elle indiqué sur sa page Facebook.