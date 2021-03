Gabon: Ossouka Raponda échange avec un emissaire du Maréchal Idriss Deby

Ce samedi 06 mars 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda s’est entretenue à son cabinet avec le ministre tchadien des Affaires étrangères de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Abba-Sidick. Il était question pour ce dernier de transmettre au chef du gouvernement un message du maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno à son homologue Ali Bongo Ondimba

Si cette audience était l’occasion pour l’émissaire tchadien de délivrer le message du maréchal Idriss Deby Itno à son « frère et ami » d’Ali Bongo Ondimba, le ministre tchadien des Affaires étrangères de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger et son hôte ont évoqué la coopération bilatérale qui unit les deux pays.

En effet, sur le plan de la coopération, les deux chefs d’Etat partagent des points de vue communs, notamment en matière de résolution de conflit et de développement sur le continent. Les problématiques de la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, la promotion de l’intégration sous-régionale et africaine, sont de parfaites illustrations de la convergence de positions des deux hommes.

Rappelons que le Gabon et le Tchad entretiennent de très bons rapports depuis de longues années. En ce sens, un accord de coopération en matière de main-d’œuvre avait été signé dans la capitale tchadienne le 13 Août 1973. De même, la présence d’une forte communauté tchadienne sur le territoire gabonais témoigne des relations amicales de paix et de fraternité entre les deux pays.