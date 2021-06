Gabon: Ossouka Raponda échange avec Mavioga, Maganga Moussavou et Mayila

Ce mardi 01 juin 2021, le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience Guy Christian Mavioga, secrétaire général exécutif du Bloc Démocratique Chrétien (BDC), Maître Louis Gaston Mayila, président de l’Union pour la nouvelle République (UPNR) et Pierre-Claver Maganga Moussavou, président du Parti Social Démocrate (PSD). Des rencontres qui avaient pour objectif d’échanger sur des sujets relatifs au quotidien des populations et sur la vitalité de la démocratie .

Soucieux d’installer un dialogue permanent avec les acteurs politiques et de la société civile, le chef du gouvernement a échangé tour à tour avec les responsables de l’UPNR, du PSD et du BDC, des formations politiques membres de l’opposition pour les deux premiers cité et de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence. occasion d’échanger sur les questions du moment, notamment sur la cohésion sociale.

Au nombre des sujets évoqués, il y avait les événements qui ont émaillé la commune de Mekambo dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Concerné par cette actualité du fait de l’interpellation du maire de cette ville et élu du PSD, le président de cette formation politique a indiqué qu’il était question de s’enquérir de la situation. « Il fallait venir s’enquérir de la situation et donner un point de vue dans le but de ramener le calme et la cohésion sociale. Déplorer ce qui s’y passe et souhaiter que tout de suite la paix et la stabilité reviennent », a déclaré Pierre Claver Maganga Moussavou.

En outre, l’idée de réunir les Gabonais autour d’un idéal commun à tout aussi interpellé les différentes parties. « Nous sommes tous frères, différents certes comme les cinq doigts de la main mais nous sommes condamnés à être ensemble pour bâtir notre pays et faire en sorte que notre vivre ensemble ne soit pas décousu », a martelé Guy Christian Mavioga.