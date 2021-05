Gabon: Ossouka Raponda échange avec le directeur général de la gouvernance et de la paix du Commonwealth

Ce jeudi 29 avril 2021, le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience le directeur général de la gouvernance et de la paix du Commonwealth, Luis Franceschi. Une rencontre qui avait pour objectif de faire le point sur la possibilité d’un partenariat mais aussi de l’adhésion du Gabon à l’organisation regroupant les anciennes colonies de l’Empire britannique.

En visite au Gabon depuis quelques jours, la délégation du Commonwealth conduite par son directeur général de la gouvernance et de la paix a été reçue par le Premier ministre, après des rencontres avec des membres de la Socia été civile et des partis de l’opposition. A titre exploratoire, le Gabon veut tisser une collaboration pour la paix, l’égalité, la démocratie et la non-discrimination.

Partageant des valeurs communes, le Gabon et le Commonwealth ont une volonté de collaborer. A la fois diplomatique et économique, ses nouveaux partenariats entre les deux parties sont le début d’une fructueuse aventure.

Après avoir échangé avec les hautes autorités, la délégation de cette organisation de l’Empire britannique s’est tournée vers les politiques.

Pour rappel, la délégation du Commonwealth a été reçue par les responsables du premier parti d’opposition Les Démocrates, représenté pour l’occasion par son 1er vice-président Léon Paul Ngoulakia, en l’absence du président du parti Guy Nzouba Ndama. Occasion pour eux d’échanger sur la demande d’adhésion du Gabon à cette organisation.