Gabon: Organeus au chevet des startups avec «Digital pour tous»

Dans l’optique d’apporter son aide au développement digital de l’auto-entreprise et de la PME, la start-up Organeus a lancé récemment l’opération « Digital pour tous » en Europe. Une initiative dont l’objectif est d’accompagner les entrepreneurs et associations gabonais en leur offrant des solutions digitales de qualité pour la poursuite de leur activité surtout en cette période de crise sanitaire liée au covid-19.

Plus d’un an après l’avènement du covid-19, de nombreuses entreprises ont dû repenser leur stratégie de développement. Priorisant le digital, un large déploiement des activités numériques des sociétés et une recrudescence de sites internets a été remarquée. Dans la philosophie de la jeunesse orientale business, la société Organeus lance l’opération « Digital pour tous » en Europe.

A cet effet, tous les entrepreneurs et associations de Gabonais pourront bénéficier d’une aide à la digitalisation et donc au développement de leurs structures sur internet. Pour les organisateurs, « cet engagement rentre dans le cadre du nouveau label Génération Business, qui entend encourager la nouvelle génération et les générations futures dans un climat d’entreprise et non politique qui ne leur a rien apporté jusqu’à présent ».

A noter que le lancement de cette opération intervient dans un contexte de développement accru du numérique. Une véritable aubaine pour les les entrepreneurs et associations gabonais qui leur permettra de continuer leurs activités en cette période de crise sanitaire liée au covid-19.