Gabon: opposé au dialogue, Lee White suspend le salaire des agents grévistes

Le ministre des Eaux et des Forêts, le Pr. Lee White a décidé de régler ses conflits avec les partenaires sociaux à l’anglaise. En effet, réfractaire au dialogue alors que l’administration qu’il dirige traverse une crise sans précédent, le membre du gouvernement a dans une note datée du lundi 29 mars dernier, annoncé le gel des salaires des agents grévistes.

« En application des dispositions de la loi n°18/92 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organismes syndicales, les journées de grève des agents dont les noms suivent ne seront pas rémunérées, conformément à l’article 25 de ladite loi », a d’ores et déjà annoncé le ministre des Eaux et des Forêts, Pr. Lee White.

Une décision prise en réaction aux mouvements de grève entamés par les agents dudit ministère. Lesquels persistent et signent sur la prise en compte de leurs cahiers de charges et le respect des pourparlers du 2 septembre dernier. Aussi, le Syndicat national des professionnels des eaux et forêts (Synapef) n’entend pas ranger la queue entre les jambes.

« Nous voulons dire à qui veut l’entendre que la revendication sociale est légitime », déclare, Didier Atome Bibang, président du Synapef. Pour ces derniers, il serait judicieux que le membre fasse une lecture large du Statut général de la Fonction publique. Car au-delà de la non-comptabilisation des jours de grève, la loi susmentionnée met en lumière une exception à la règle.



En effet, l’article 71 de ladite loi dispose que « sans préjudice des prestations familiales ou suppléments pour charges de famille, les journées de grève ne sont pas rémunérées sauf lorsque la grève résulte du non-paiement de la rémunération due ». Or, la revendication des agents affiliés au Synapef porte bien sur la rémunération. Ainsi donc, aucune suspension ne saurait être applicable. Nous y reviendrons !