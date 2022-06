Gabon: OPJ et APJ formés sur la législation et le trafic de faune sauvage

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du mercredi 08 au jeudi 09 juin 2022, s’est tenue la 56ème session de formation organisée par l’ONG Conservation justice en appui à la Direction générale de la faune et des aires protégées (DGFAP) à l’intention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et Agents de Police Judiciaire (APJ). Il était question pour ces derniers de donner les rudiments nécessaires aux participants pour une meilleure compréhension des phénomènes de grand braconnage et de trafic de faune, ainsi qu’une meilleure gestion des procédures y relatives.

Cette 56ème session de renforcement des capacités dédiée aux officiers de et agents de police judiciaire était axée sur 6 thématiques, à savoir le trafic de la faune sauvage cas de saisie des produits de la faune sauvage; la législation relative à la protection de la faune sauvage au Gabon; la Convention CITES; les procédures pénales en matière d’Eaux et Forêts; le procès-verbal de constatation d’infraction en matière d’Eaux et Forêts et les règles d’éthique et de déontologie.

Il faut souligner que deux magistrats de la Chambre correctionnelle spécialisée du Tribunal de Première instance de Libreville et un expert Cites ont pris part à l’atelier. Notons que depuis 2010, ce sont près de 3.000 agents qui ont pu renforcer leurs capacités lors de formations développées à travers ce partenariat entre les Eaux et Forêts et l’ONG Conservation Justice. Selon Luc Mathot, directeur de ladite ONG, « Cette formation spécifique est dispensée régulièrement aux agents des Eaux et Forêts comme aux forces de l’ordre, qui jouent également un rôle capital et en bonne synergie. C’est un exemple de bonne collaboration entre services de différents corps ».

Esther Kengue