Gabon: #Onveutlechampionnat, l’appel à renaissance du football gabonais

À l’heure où plusieurs centaines de footballeurs évoluant dans le championnat domestique tirent le diable par la queue après deux ans d’arrêt du sport roi pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, les observateurs dudit secteur s’évertuent à attirer l’attention des autorités en charge de la question. Dans cette lignée, le journaliste sportif Freddhy Koula a lancé le hashtag #Onveutlechampionnat pour rappeler au gouvernement la nécessité de sauver le foot local.

Brillantes durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) malgré une élimination précoce en ⅛ de finale face aux étalons du Burkina Faso après une prestation arbitrale des plus douteuses, les Panthères du Gabon ont tout aussi manqué de jus aux moments opportuns. Privées de leurs deux stars Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, exclus du groupe, les footballeurs gabonais ont su compter sur un savant mélange entre des produits locaux et les binationaux. Jean Noël Amonone, Aaron Boupendza, André Poko, Bruno Ecuele Manga, Guelor Kanga et Louis Autchanga, incarnent au mieux cette performance saluée à tous les niveaux.

Pourtant, comme le dernier meilleur buteur de la Superlig Turque, des centaines des jeunes footballeurs auraient pu apporter un plus à cette équipe des Panthères. C’est le cas de Junior Bayano Aubyang affectueusement appelé « Neymar » pour ses prouesses balles aux pieds. Las d’être clochardisé, ce dernier a d’ailleurs migré vers la République démocratique du Congo (RDC) après des prestations époustouflantes sous Bouenguidi Sports en compétition africaine. Mais qu’adviendra-t-il des autres joueurs qui n’ont pas la même chance de démontrer leurs atouts et cogner à la porte de la sélection nationale pour la CAN 2023?

Fort de ce triste constat, Freddhy Koula Moussavou, journaliste sportif à RFI, a lancé un hashtag pour interpeller les autorités publiques sur la reprise du championnat. Pour celui qui aura été au cœur de l’organisation du National foot avant son arrêt, cette perspective « permettrait de surfer sur la dynamique et l’euphorie autour des Panthères ». Non sans manquer de préciser que « un championnat régulier permettra de préparer la relève. Reprendre le championnat, c’est donner plus de d’armes et de choix à Neveu », a-t-il soutenu. #Onveutlechampionnat, a été repris par plus de 900 footballeurs et 300 encadreurs. Vivement que le gouvernement en saisisse la portée et décide de relancer le foot local.