Gabon-ONU : le Cadre de coopération pour le développement durable 2023-2027 désormais officiel

Le jeudi 1er juin 2023 au siège du système des Nations-unies à Libreville, a servi de lieu au lancement officiel du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement.

C’est en présence du premier ministre, Alain Claude Bilie-By-Nze, du ministre de l’Économie et de la Relance, Nicole Jeannine Roboty Mbou, et d’autres membres du gouvernement, de la coordonnatrice résidente du Système des Nations-unies, Savina Ammassari que le Cadre de coopération des Nations Unies a été officiellement lancé. Et ce, pour la période allant de 2023-2027.

En effet, ce partenariat entre l’État gabonais et le Système des Nations-unies permettra de mieux accompagner le gouvernement dans la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Et ce, à travers les trois points stratégiques que sont la bonne gouvernance, la transition vers une économie verte et bleue et également l’Égalité des chances et inclusion.

Insuffler une nouvelle dynamique entre le Gabon et le Système des Nations-unies

L’équipe-pays du Système des Nations-unies et le gouvernement du Gabon s’engagent à construire les partenariats et les processus nécessaires à mobiliser les ressources techniques, humaines et financières requises. Établir une coordination plus efficiente et efficace, comme exigé par la réforme du Système des Nations-unies et le Gabon.

De ce fait, de 2023-2027 en cohérence avec l’Agenda 2030 pour le développement durable, les priorités stratégiques de ce plan cadre s’articulent essentiellement autour de 17 ODD. Par ailleurs, les membres du gouvernement et l’équipe-pays du Système des Nations-unies au Gabon se sont engagés à unir leurs efforts pour obtenir collectivement les résultats escomptés à l’horizon 2027, contenu dans l’agenda 2030.